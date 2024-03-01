Лавров прокомментировал разговор немецких военных об ударах по Крымскому мосту

Глава МИД Лавров прокомментировал разговор немецких военных об ударах по мосту

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье прокомментировал беседу немецких военных об ударах по Крымскому мосту. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО в конфликте на Украине. Разговор немецких генералов об ударе по мосту неудивителен», — отметил министр.

Глава российского дипломатического ведомства также подчеркнул, что он удивлен и не удивлен от новости одновременно.

Ранее 1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост.

После публикации текста разговора выяснились некоторые детали, включающие помощь британцев Киеву в подготовке ракетных ударов по территории России.

Министерство обороны Германии отказалось комментировать сообщения о планах страны атаковать Крымский мост.