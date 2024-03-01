Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:28, 1 марта 2024Мир

Лавров прокомментировал разговор немецких военных об ударах по Крымскому мосту

Глава МИД Лавров прокомментировал разговор немецких военных об ударах по мосту
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье прокомментировал беседу немецких военных об ударах по Крымскому мосту. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО в конфликте на Украине. Разговор немецких генералов об ударе по мосту неудивителен», — отметил министр.

Глава российского дипломатического ведомства также подчеркнул, что он удивлен и не удивлен от новости одновременно.

Ранее 1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост.

После публикации текста разговора выяснились некоторые детали, включающие помощь британцев Киеву в подготовке ракетных ударов по территории России.

Министерство обороны Германии отказалось комментировать сообщения о планах страны атаковать Крымский мост.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Алексея Навального похоронили в Москве. Власти предупредили о недопустимости «любых несанкционированных сборищ»

      Россиянина осудили за нацистские призывы в интернете

      В ДНР прокомментировали разговор немецких военных об ударах по Крымскому мосту

      В ЦБ опровергли начало новой расчистки банковского сектора России

      Американский модуль Nova-C на Луне завершил работу

      Пилот пассажирского самолета подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя

      Еще одна страна ввела санкции против российских алмазов

      Снятый с рейса боец СВО не дождался извинений и захотел засудить «Победу»

      Стали известны подробности стрельбы в центре Краснодара

      Полковник высказался о защите Крымского моста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше