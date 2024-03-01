Стало известно о помощи британцев Киеву с подготовкой ракетных ударов по России

Симоньян сообщила о подготовке британцами ударов Storm Shadow по России

Представители немецкого Бундесвера заявили о подготовке британцами ударов Storm Shadow по России. Расшифровку разговора военных из Германии опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Нам необходимо представлять, что они могут использовать самолеты с креплениями для ракет Taurus и для Storm Shadow. Англичане были там и оснастили самолеты», — сообщается в опубликованном тексте беседы.

Ранее 1 марта Симоньян сообщила о подготовке немецкими военными подрыва Крымского моста, однако текста разговора изначально опубликовано не было.