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16:23, 1 марта 2024Мир

В Германии отказались комментировать сообщения об атаке по Крымскому мосту

Минобороны ФРГ отказалось комментировать сообщения об атаке по Крымскому мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Германия отказалась комментировать сообщения о планах Бундестага по атаке на Крымский мост. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны ФРГ, сообщает РИА Новости.

«Пожалуйста, примите к сведению, что мы, в принципе, не комментируем сообщения СМИ и их содержание», — уточнил спикер Минобороны.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла детали разговора германских военных об атаке на Крымский мост. Согласно расшифровке разговора, детали атаки обсуждали четверо высокопоставленных военных Бундестага.

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      Виктория Кондратьева
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