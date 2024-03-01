В Германии отказались комментировать сообщения об атаке по Крымскому мосту

Минобороны ФРГ отказалось комментировать сообщения об атаке по Крымскому мосту

Германия отказалась комментировать сообщения о планах Бундестага по атаке на Крымский мост. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны ФРГ, сообщает РИА Новости.

«Пожалуйста, примите к сведению, что мы, в принципе, не комментируем сообщения СМИ и их содержание», — уточнил спикер Минобороны.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла детали разговора германских военных об атаке на Крымский мост. Согласно расшифровке разговора, детали атаки обсуждали четверо высокопоставленных военных Бундестага.