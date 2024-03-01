«Может понадобиться даже не 20 ракет». В России опубликовали разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла детали разговора немецких военных об атаке на Крымский мост. В расшифровке беседы офицеров не только планы ФРГ по бомбардировке моста, но также планы США и Великобритании, которые, по словам собеседников, уже напрямую участвуют в конфликте на Украине.
Атаку на Крымский мост обсуждали четверо высокопоставленных военных ФРГ
В разговоре, состоявшемся 19 февраля 2024 года, участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц, сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефан Фенске и работник того же управления по фамилии Фроштедте.
По словам Симоньян, запись с разговором немецких военных ей передали некие «товарищи в погонах». «На этой интереснейшей записи обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их [канцлер Германии Олаф] Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю», — написала она накануне.
Нанести удары по Крымскому мосту и складу боеприпасов планировали ракетами Taurus
Сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефан Фенске рассказал, как проходило обсуждение и строился план атаки на Крымский мост.
«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», — заявил он.
Ракеты Taurus, которыми планировали нанести удары, мог доставить французский истребитель Dassault Rafale. Именно его в качестве варианта рассматривали немецкие офицеры.
При этом военные позаботились и о том, как Германии не стать стороной конфликта, осуществляя такой план. «Нам нужно следить, чтобы с самого начала не было формулировок, делающих нас стороной конфликта», — говорится в расшифровке.
Германия отказалась считать себя участником конфликта на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не является участником конфликта, а немецкая армия никак не будет участвовать в боевых действиях. По его словам, никто не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну России и НАТО.
Мы не допустим эскалации войны, то есть войны между Россией и НАТО. И то, что я только что вновь сказал, и с самого начала дал понять: на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО, потому что в противном случае это повлекло бы за собой такую опасность
Британцы помогали готовить удары Storm Shadow по России
Во время разговора немецкие офицеры также обсудили действия США и Великобритании. По их мнению, обе страны уже напрямую участвуют в конфликте на Украине.
Так, военные специалисты из Великобритании были на Украине и помогали войскам готовить удары по России. «Англичане были там и оснастили самолеты», — говорится в расшифровке разговора.
Полную расшифровку обсуждения немецкими офицерами ударов по Крымскому мосту Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице во «ВКонтакте». Она добавила, что позже добавит аудиозапись разговора.