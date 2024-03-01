«Может понадобиться даже не 20 ракет». В России опубликовали разговор немецких военных об атаке на Крымский мост

Симоньян выложила расшифровку записи разговора офицеров бундесвера

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла детали разговора немецких военных об атаке на Крымский мост. В расшифровке беседы офицеров не только планы ФРГ по бомбардировке моста, но также планы США и Великобритании, которые, по словам собеседников, уже напрямую участвуют в конфликте на Украине.

Атаку на Крымский мост обсуждали четверо высокопоставленных военных ФРГ

В разговоре, состоявшемся 19 февраля 2024 года, участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц, сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефан Фенске и работник того же управления по фамилии Фроштедте.

По словам Симоньян, запись с разговором немецких военных ей передали некие «товарищи в погонах». «На этой интереснейшей записи обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их [канцлер Германии Олаф] Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю», — написала она накануне.

Фото: Pavel Rebrov / Reuters

Нанести удары по Крымскому мосту и складу боеприпасов планировали ракетами Taurus

Сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефан Фенске рассказал, как проходило обсуждение и строился план атаки на Крымский мост.

«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», — заявил он.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Ракеты Taurus, которыми планировали нанести удары, мог доставить французский истребитель Dassault Rafale. Именно его в качестве варианта рассматривали немецкие офицеры.

При этом военные позаботились и о том, как Германии не стать стороной конфликта, осуществляя такой план. «Нам нужно следить, чтобы с самого начала не было формулировок, делающих нас стороной конфликта», — говорится в расшифровке.

Германия отказалась считать себя участником конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не является участником конфликта, а немецкая армия никак не будет участвовать в боевых действиях. По его словам, никто не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну России и НАТО.

Мы не допустим эскалации войны, то есть войны между Россией и НАТО. И то, что я только что вновь сказал, и с самого начала дал понять: на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО, потому что в противном случае это повлекло бы за собой такую опасность Олаф Шольц Федеральный канцлер Германии

Британцы помогали готовить удары Storm Shadow по России

Во время разговора немецкие офицеры также обсудили действия США и Великобритании. По их мнению, обе страны уже напрямую участвуют в конфликте на Украине.

Так, военные специалисты из Великобритании были на Украине и помогали войскам готовить удары по России. «Англичане были там и оснастили самолеты», — говорится в расшифровке разговора.

Полную расшифровку обсуждения немецкими офицерами ударов по Крымскому мосту Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице во «ВКонтакте». Она добавила, что позже добавит аудиозапись разговора.