В Сумскую область перебросили тяжелую мехбригаду ВСУ

РИА Новости: ВСУ перебросили в Сумскую область подразделения 29-й тяжелой мехбригады

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Сумскую область подразделения 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, такое решение командование ВСУ приняло в попытке не допустить дальнейшее продвижение российской группировки «Север». Собеседник агентства отметил, что данное подразделение ВСУ было сформировано осенью 2025 года на базе 29-го отдельного танкового батальона.

Ранее сообщалось, что в Сумскую область на фоне колоссальных потерь на данном участке фронта перебросили элитный спецназ ВСУ. До этого сообщалось, что элитный полк ВСУ «Скала» несет серьезные потери в Сумской области.