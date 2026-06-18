РИА Новости: ВСУ перебросили в Сумскую область элитный спецназ

В Сумскую область перебросили элитный спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это связано с серьезными потерями, заявили РИА Новости в российских силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь на данном участке фронта командование ВСУ перебросило в Сумскую область группы элитного 73-го морского центра ССО ВСУ», — сообщил собеседник агентства.

Согласно его информации, переброшенное подразделение уже участвовало в боях в этом регионе в прошлом году, однако понесло потери. В итоге его вывели с целью восстановления боеспособности.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что элитный полк ВСУ «Скала» несет серьезные потери в Сумской области. По словам эксперта, об этом свидетельствует анализ некрологов погибших украинских военнослужащих.