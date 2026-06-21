Экс-премьер Украины предупредил Россию об итогах саммита G7

Азаров: Cаммит G7 показал, что «семерка» хочет продолжать конфликт

Саммит «Большой семерки» (G7) показал, что Запад настроен на продолжение украинского конфликта. Об этом предупредил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

«Принятые решения означают одно: что так называемая "большая семерка" настроена продолжать военный конфликт. Они приняли решение выделить необходимое оборудование, военное оборудование, снаряжение, активизировать поставки дронов», — сказал он.

По его словам, одна только Великобритания уже объявила о поставке 150 тысяч дронов самолетного типа на Украину до конца года, что является «огромным количеством». «Представьте себе — каждый день почти по тысяче беспилотников поставлять», — подчеркнул политик.

Ранее Азаров сообщил, что европейские лидеры на саммите G7 пытались убедить президента США Дональда Трампа в скорой победе Украины.