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06:13, 21 июня 2026Мир

Экс-премьер Украины предупредил Россию об итогах саммита G7

Азаров: Cаммит G7 показал, что «семерка» хочет продолжать конфликт
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Саммит «Большой семерки» (G7) показал, что Запад настроен на продолжение украинского конфликта. Об этом предупредил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

«Принятые решения означают одно: что так называемая "большая семерка" настроена продолжать военный конфликт. Они приняли решение выделить необходимое оборудование, военное оборудование, снаряжение, активизировать поставки дронов», — сказал он.

По его словам, одна только Великобритания уже объявила о поставке 150 тысяч дронов самолетного типа на Украину до конца года, что является «огромным количеством». «Представьте себе — каждый день почти по тысяче беспилотников поставлять», — подчеркнул политик.

Ранее Азаров сообщил, что европейские лидеры на саммите G7 пытались убедить президента США Дональда Трампа в скорой победе Украины.

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