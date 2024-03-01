Симоньян раскрыла детали разговора немецких военных об атаке на Крымский мост
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла детали разговора немецких военных об атаке на Крымский мост. Расшифровку беседы офицеров она опубликовала в своем Telegram-канале.
«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», — привела она слова немецкого военного.
Симоньян подчеркнула, что приведенная цитата является только фрагментом разговора, который состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
Полную расшифровку обсуждения немецкими офицерами ударов по Крымскому мосту главред RT опубликовала на своей странице во «ВКонтакте». Она добавила, что позже добавит аудиозапись разговора.
1 марта Симоньян заявила, что немецкие военные обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту. Она рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой немецкие офицеры планировали подрыв моста.
Первый теракт на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года. На нем взорвался грузовой автомобиль. В результате были повреждены два автомобильных пролета. Второй теракт случился в июле 2023 года.