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14:34, 1 марта 2024Интернет и СМИ

Симоньян раскрыла детали разговора немецких военных об атаке на Крымский мост

Симоньян опубликовала расшифровку беседы офицеров ФРГ про Крымский мост
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Чеснокова / Globallookpress.com

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла детали разговора немецких военных об атаке на Крымский мост. Расшифровку беседы офицеров она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», — привела она слова немецкого военного.

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Симоньян подчеркнула, что приведенная цитата является только фрагментом разговора, который состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

Полную расшифровку обсуждения немецкими офицерами ударов по Крымскому мосту главред RT опубликовала на своей странице во «ВКонтакте». Она добавила, что позже добавит аудиозапись разговора.

1 марта Симоньян заявила, что немецкие военные обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту. Она рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой немецкие офицеры планировали подрыв моста.

Первый теракт на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года. На нем взорвался грузовой автомобиль. В результате были повреждены два автомобильных пролета. Второй теракт случился в июле 2023 года.

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      Олег Давыдов
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