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10:23, 1 марта 2024Интернет и СМИ

Симоньян заявила об обсуждении немецкими военными ударов по Крымскому мосту

Симоньян: немецкие офицеры на аудиозаписи обсуждали удары по Крымскому мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что немецкие военные обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она заявила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой немецкие офицеры планировали подрыв Крымского моста. «Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз?» — обратилась Симоньян к представителям властей ФРГ.

Ранее Симоньян рассказала, что не отдыхает за рубежом. Она объяснила, что за границей не гарантирована ее безопасность. Журналистка предположила, что ей придется проводить отпуск в России до конца жизни.

Первый теракт на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года. На нем взорвался грузовой автомобиль. В результате были повреждены два автомобильных пролета. Второй теракт случился в июле 2023 года.

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