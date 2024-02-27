Симоньян рассказала о нежелании выезжать за границу

Главред RT Симоньян рассказала, что не отдыхает за рубежом и не ездит за границу

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что не ездит за границу и отдыхает дома. Причину нежелания выезжать за рубеж она назвала в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

Симоньян напомнила, что в 2017 году вышел объединенный доклад спецслужб США о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы, состоявшиеся в 2016 году. По словам главреда RT, ее имя упоминалось в этом докладе 27 раз. Кроме того, как отметила журналистка, вскоре после выхода доклада ей пришла повестка из Минюста США для дачи показаний о вмешательстве в выборы.

«[Так что] я отдыхаю только дома теперь. Вообще никуда не езжу на всякий пожарный», — отметила Симоньян и добавила, что Украина объявила ее в международный розыск. Главред телеканала с иронией предположила, что ей придется не выезжать из России до конца своих дней, и отметила, что такая перспектива ее не расстраивает.

Ранее сообщалось, что Симоньян рассказала британскому журналисту Стиву Розенбергу о жизни в России в 90-е годы. По ее словам, беседа состоялась на встрече кандидата в президенты России Владимира Путина с доверенными лицами.