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09:13, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

Симоньян рассказала британскому журналисту о жизни в 90-е в России

Симоньян рассказала британскому журналисту Розенбергу о 90-х годах в России

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян описала британскому журналисту Стиву Розенбергу жизнь в России в 90-е годы. На эту тему она высказалась в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», ее слова публикует РИА Новости.

Симоньян заявила, что Розенберг на встрече кандидата в президенты России Владимира Путина с доверенными лицами спросил, почему именно такой глава государства стал бы лучшим выбором для страны. Главред RT сочла, что в текущей политической ситуации на фоне спецоперации было бы странным, если бы президентом стал кто-то другой.

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      Олег Давыдов
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