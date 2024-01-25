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15:51, 25 января 2024Интернет и СМИ

Симоньян прокомментировала приговор Треповой

Симоньян на фоне приговора Треповой заявила, что в колониях уважают военкоров

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на фоне приговора Дарье Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которой суд назначил 27 лет лишения свободы по делу о теракте в Санкт-Петербурге, заявила, что в российских колониях уважают военкоров. Вердикт суда она прокомментировала в своем Telegram-канале.

Симоньян назвала Трепову жизнерадостной террористкой, которая «получила свой четвертак с довеском». «Она улыбается, не зная, что в российском тюремном населении с некоторых пор чуть ли не культ "вагнеров" и всей этой тематики, что там уважают военкоров и не уважают их убийц. Со всеми вытекающими», — написала главред RT.

Приговор Треповой 25 января вынес Второй западный окружной военный суд. Ее признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Ее приговорили к 27 годам колонии общего режима. Кроме того, Треповой назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

Осужденная 2 апреля передала военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) статуэтку с взрывным устройством, которое было активировано с помощью телефонного вызова. В результате полученных ранений военкор погиб, еще 52 человека пострадали. В ФСБ заявили, что в подготовке к теракту участвовали спецслужбы Украины и их агенты из числа российских оппозиционеров.

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