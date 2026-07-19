На Западе призвали ЕС вернуться к диалогу с Россией

Политик Мема призвал ЕС вернуться к диалогу с Россией

Евросоюзу следует возобновить диалог с Россией, пока существует такая возможность. Об этом в социальной сети X заявил финский политик Армандо Мема.

«Если Европа не вернется к диалогу с Россией сейчас, позже это станет невозможным. Европе следует поспешить с выбором переговорщика и изменить курс», — написал Мема. Он подчеркнул, что европейские лидеры не осознают, насколько опасной становится ситуация с Россией.

Политик также добавил, что не удастся вести диалог, пока оружие западных стран используется для атак на мирных жителей.

Ранее Мема заявил, что размещение ракет Tomahawk в ФРГ — опасный шаг по отношению к России.