На Западе призвали ЕС вернуться к диалогу с Россией

Евросоюзу следует возобновить диалог с Россией, пока существует такая возможность. Об этом в социальной сети X заявил финский политик Армандо Мема.
«Если Европа не вернется к диалогу с Россией сейчас, позже это станет невозможным. Европе следует поспешить с выбором переговорщика и изменить курс», — написал Мема. Он подчеркнул, что европейские лидеры не осознают, насколько опасной становится ситуация с Россией.
Политик также добавил, что не удастся вести диалог, пока оружие западных стран используется для атак на мирных жителей.
Ранее Мема заявил, что размещение ракет Tomahawk в ФРГ — опасный шаг по отношению к России.