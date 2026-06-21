Украине предсказали потерю союзника после выходки Зеленского

Соскин: Зеленский выходкой с орденом нанес Навроцкому личное оскорбление

Глава Украины Владимир Зеленский нанес личное оскорбление президенту Польши Каролю Навроцкому, устроив фарс с отправкой ордена Белого орла по почте. Таким образом выходку политика в эфире своего YouTube-канала прокомментировал экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Я просто не могу поверить, что Зеленский вместо того, чтобы извиниться, приходит на почту и кривляется на камеру с орденом этим. Это же просто как контрольный выстрел в голову, разом уничтожающий любую надежду на диалог с Польшей», — высказался он.

Как утверждает Соскин, украинский президент превратил рядовой конфликт в инструмент давления, и это станет большой проблемой. «Поляки нас просто бросят», — предсказал эксперт.

Ранее Зеленский решил избавиться от наивысшей польской награды — ордена Белого орла, — которого его лишили накануне, и отправил его Навроцкому по почте. Украинского лидера лишили награды после решения присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).