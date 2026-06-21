Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:30, 21 июня 2026Бывший СССР

Украине предсказали потерю союзника после выходки Зеленского

Соскин: Зеленский выходкой с орденом нанес Навроцкому личное оскорбление
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский нанес личное оскорбление президенту Польши Каролю Навроцкому, устроив фарс с отправкой ордена Белого орла по почте. Таким образом выходку политика в эфире своего YouTube-канала прокомментировал экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Я просто не могу поверить, что Зеленский вместо того, чтобы извиниться, приходит на почту и кривляется на камеру с орденом этим. Это же просто как контрольный выстрел в голову, разом уничтожающий любую надежду на диалог с Польшей», — высказался он.

Как утверждает Соскин, украинский президент превратил рядовой конфликт в инструмент давления, и это станет большой проблемой. «Поляки нас просто бросят», — предсказал эксперт.

Ранее Зеленский решил избавиться от наивысшей польской награды — ордена Белого орла, — которого его лишили накануне, и отправил его Навроцкому по почте. Украинского лидера лишили награды после решения присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский снова поугрожал Белоруссии «крайне опасными последствиями». Чего он добивается?

    В Совфеде рассказали о страхе европейской молодежи

    В Подмосковье медведь вышел к людям

    Украине предсказали потерю союзника после выходки Зеленского

    Экс-премьер Украины предупредил Россию об итогах саммита G7

    Решение лидеров ЕС обсуждать переговоры с Россией без Зеленского объяснили

    Для Польши нашли повод не пускать Украину в Евросоюз

    Россиянам рассказали о пике активности клещей

    Экс-премьер Украины раскрыл детали разговора европейских лидеров с Трампом

    Военный медик рассказал о спасении от погони FPV-дрона ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok