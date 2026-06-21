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06:13, 21 июня 2026Бывший СССР

Решение лидеров ЕС обсуждать переговоры с Россией без Зеленского объяснили

Килинкаров назвал логичным обсуждение переговоров с РФ лидерами ЕС после ухода Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

То, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) стали обсуждать вопрос, кто возьмет на себя инициативу по будущим переговорам с Россией, после того, как Владимир Зеленский покинул торжественный ужин, является вполне логичным. Об этом aif.ru заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он объяснил, что Зеленский представляет государство, не являющееся членом ЕС. «По всей видимости, лидеры ЕС решили, что обсуждение вопроса о том, кто возьмет инициативу по переговорам, будет корректным без участия Зеленского. Если бы Украина была членом ЕС, то было бы странно, если бы он не участвовал в этом. А так вышло все вполне логично», — высказался экс-депутат Рады.

Ранее о том, что уход украинского лидера с торжественного ужина лидеров стран ЕС, посвященному обсуждению Китая, обернулся спорами по поводу России и Украины, писал портал Euractiv. Присутствующие скатились в дискуссии об украинском конфликте, что полностью не соответствовало изначальной тематике.

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