Стало известно о срыве Зеленским торжественного ужина лидеров ЕС

Euractiv: Зеленский сорвал торжественный ужин лидеров Евросоюза

Уход украинского президента Владимира Зеленского с торжественного ужина лидеров стран Европейского союза, посвященному обсуждению Китая, обернулся спорами по поводу России и Украины, пишет портал Euractiv.

По словам журналиста, украинский политик покинул ужин и тем самым сорвал торжественное мероприятие. Автор указал, что присутствующие скатились в дискуссии об украинском конфликте, что полностью не соответствовало изначальной тематике.

«Ужин, на котором лидеры должны были обсудить долгожданную стратегию противодействия растущему доминированию Китая в мировой экономике, был прерван почти до 11 часов вечера спорами о войне России на Украине», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский попытался поцеловать премьера страны ЕС и оконфузился.