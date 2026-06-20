Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:09, 20 июня 2026Мир

Стало известно о срыве Зеленским торжественного ужина лидеров ЕС

Euractiv: Зеленский сорвал торжественный ужин лидеров Евросоюза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Уход украинского президента Владимира Зеленского с торжественного ужина лидеров стран Европейского союза, посвященному обсуждению Китая, обернулся спорами по поводу России и Украины, пишет портал Euractiv.

По словам журналиста, украинский политик покинул ужин и тем самым сорвал торжественное мероприятие. Автор указал, что присутствующие скатились в дискуссии об украинском конфликте, что полностью не соответствовало изначальной тематике.

«Ужин, на котором лидеры должны были обсудить долгожданную стратегию противодействия растущему доминированию Китая в мировой экономике, был прерван почти до 11 часов вечера спорами о войне России на Украине», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский попытался поцеловать премьера страны ЕС и оконфузился.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оценили угрозы Зеленского в адрес Лукашенко

    Раскрыта связь бассейнов с болезнями зубов

    Россияне начали отказываться от продажи китайских авто после двух лет эксплуатации

    Стало известно о срыве Зеленским торжественного ужина лидеров ЕС

    Разведчик провел в плену у ВСУ пару минут, сбежал и раскрыл выручивший его фактор

    Стали известны представители США на переговорах с Ираном в Швейцарии

    В ЕС поразились словам Каллас о России

    Решение Мадьяра по Украине назвали ударом для Киева

    Молдавию обвинили в незаконном удержании россиянина в аэропорту Кишинева

    Почти 20 лет просидевшую в клетке медведицу из Приморья доставили в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok