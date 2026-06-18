Зеленский попытался поцеловать премьера страны ЕС и оконфузился

Зеленский попытался поцеловать премьера Италии Мелони на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита «Большой семерки» (G7) попытался поцеловать премьер-министра Италии Джорджу Мелони и попал в неловкую ситуацию. Это попало на видео.

На кадрах запечатлено, как украинский лидер приветствует итальянского премьера и наклоняется лицом к ее лицу. Мелони неловко отворачивается и смеется в ответ. Затем политики обнимаются и касаются друг друга щеками.

Ранее Зеленский во время визита в Данию обменялся поцелуями с премьер-министром королевства Метте Фредериксен. Президент Украины и Фредериксен взялись за руки, обнялись, а затем обменялись поцелуями в щеку. На следующих кадрах лидеры беседовали, гуляя по парку, а также фотографировались у входа в резиденцию.