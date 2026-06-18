Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:56, 18 июня 2026Мир

Зеленский попытался поцеловать премьера страны ЕС и оконфузился

Зеленский попытался поцеловать премьера Италии Мелони на саммите G7
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefano Costantino / Globalookpress

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита «Большой семерки» (G7) попытался поцеловать премьер-министра Италии Джорджу Мелони и попал в неловкую ситуацию. Это попало на видео.

На кадрах запечатлено, как украинский лидер приветствует итальянского премьера и наклоняется лицом к ее лицу. Мелони неловко отворачивается и смеется в ответ. Затем политики обнимаются и касаются друг друга щеками.

Ранее Зеленский во время визита в Данию обменялся поцелуями с премьер-министром королевства Метте Фредериксен. Президент Украины и Фредериксен взялись за руки, обнялись, а затем обменялись поцелуями в щеку. На следующих кадрах лидеры беседовали, гуляя по парку, а также фотографировались у входа в резиденцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он останется на стороне Украины». Трамп пригрозил новыми санкциями России и задумался о помощи Украине. Чего он добивается?

    Сборная Англии обыграла Хорватию на ЧМ-2026

    Найдено объяснение возникновению ощущения падения при засыпании

    Иран предупредил США о последствиях одного опрометчивого шага

    Зеленский попытался поцеловать премьера страны ЕС и оконфузился

    США и Иран удаленно подписали меморандум о взаимопонимании

    Посадка подавшего сигнал бедствия пассажирского лайнера попала на видео

    Любовники занялись сексом перед тысячами людей

    Назван способ снизить риск рака в пожилом возрасте

    Петербургского миллиардера отправили в СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok