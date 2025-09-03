Бывший СССР
Зеленский поцеловал лидера страны из «Коалиции желающих»

Зеленский обменялся поцелуями с премьером Дании Фредериксен
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию, которая входит в поддерживающую Киев «Коалицию желающих», обменялся поцелуями с премьер-министром королевства Метте Фредериксен. Кадры общения лидеров публикует в Telegram пресс-служба Зеленского.

На видео со встречи Зеленский и Фредериксен держатся за руки, обнимаются, а потом обмениваются поцелуями в щеку. На следующих кадрах лидеры беседуют, гуляя по парку, и фотографируются у входа в резиденцию.

«Благодарю Данию, весь народ [королевства] и особенно Метте за неизменную поддержку Украины и украинцев», — говорится в публикации.

Зеленский прибыл в Копенгаген на переговоры с Фредериксен 3 сентября. О повестке переговоров украинского лидера в Дании тогда не уточнялось.

