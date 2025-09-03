Бывший СССР
Зеленский улетел с Украины

Зеленский прибыл в Копенгаген на переговоры с премьером Дании Фредериксен
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Копенгаген на переговоры с премьер-министром королевства Метте Фредериксен. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера, передает издание «Интерфакс-Украина».

«Владимир Зеленский прибыл в Данию для двусторонней встречи с госпожой премьер-министром Метте Фредериксен и переговоров с лидерами формата NB8 (Nordic-Baltic 8, Нордо-Балтийская восьмерка, — прим. «Ленты.ру»)», — заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

О повестке переговоров Зеленского в Дании не уточняется.

Ранее Зеленский заявил, что Украине необходимо три блока гарантий безопасности для завершения конфликта. По его словам, Киеву необходимо сохранение численности военнослужащих, их обеспечение финансами и оружием за счет украинского, американского и европейского производств.

