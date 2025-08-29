Бывший СССР
Зеленский анонсировал встречи с иностранными лидерами по гарантиям безопасности

Зеленский: Надо организовать встречи с лидерами по вопросу гарантий безопасности
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Киев намерен провести серию переговоров с иностранными лидерами, чтобы прояснить вопросы по гарантиям безопасности. Международные встречи анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Я думаю, что мы будем организовывать встречи на уровне лидеров. Потому что некоторые надо расставить точки относительно гарантий безопасности. (...) Я бы так назвал, наша вашингтонская группа и другие группы европейских лидеров, будем встречаться», — заявил украинский лидер.

Он отметил, что следующая неделя начнется со встреч с главами европейских государств.

Ранее Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые хотел бы получить Киев. По его словам, Украине необходимо сохранение численности военнослужащих, их обеспечение финансами и оружием за счет украинского, американского и европейского производства.

