Зеленский назвал три блока гарантий безопасности для Украины

Зеленский: Украине нужно сохранение ВСУ, «НАТО-лайт» и санкции против РФ
Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три блока гарантий безопасности для республики, которые хотел бы получить Киев. Его слова передает «Страна.ua».

По его словам, республике необходимо сохранение численности военнослужащих, их обеспечение финансами и оружием за счет украинского, американского и европейского производства.

Помимо этого, как заявил украинский лидер, поскольку Украину «не готовы брать в НАТО», Киев пытается добиться от партнеров конкретики в случае повторного возникновения вооруженного конфликта, что должно быть обсуждено на уровне лидеров стран.

Зеленский добавил, что хотел бы видеть сохранение санкций против России и использование замороженных активов для восстановления республики, а остальные пункты гарантий украинский лидер назвать на данный момент не может.

Ранее Зеленский подтвердил встречу главы своего офиса Андрея Ермака и секретаря Совета по национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Встреча состоится в пятницу, 29 августа.

