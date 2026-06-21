Пленный боец ВСУ Королешин расплакался, когда российские военные накормили его хлебом

Пленный боец 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Королешин расплакался, когда российские военнослужащие накормили его хлебом. Об этом он рассказал РИА Новости.

После того как он сдался в плен, бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ оказали ему первую медицинскую помощь и накормили, сообщил Королешин.

«Увидел хлеб, то аж заплакал, ну, потому что нам не давали кушать, воды, ничего не давали», — признался пленный.

Ранее фотография истощенных военнослужащих вызвала скандал на Украине. Запечатленные на снимке бойцы 14-й бригады ВСУ выглядели бледными, истощенными, с выступающими ребрами и тонкими руками. Также многие мужчины позировали перед камерой с длинными волосами и бородами.