Фото истощенных военных ВСУ вызвало скандал на Украине

Фотография истощенных украинских военнослужащих вызвала скандал на Украине. Снимок опубликовала жена одного из солдат в соцсетях.

Запечатленные на нем бойцы 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) выглядели бледными, истощенными, с выступающими ребрами и тонкими руками. Также многие мужчины позировали перед камерой с длинными волосами и бородами.

По словам женщины, их оставили без еды на семнадцать дней. «Теряют сознание от голода, пьют дождевую воду», — обвинила она командование. Также, по ее словам, с бойцами все это время не выходили на связь.

После того, как фотография военных распространилась в соцсетях, Минобороны Украины отреагировало на публикацию. В военном ведомстве признали инцидент, отметив, что до таких ситуаций доходить не должно, хотя обстановка на ряде направлений бывает «довольно критической».

Позднее Генеральный штаб ВСУ сообщил об увольнении командиров 14-й бригады и 10-го корпуса. Командование объяснило голод бойцов усложнением логистики из-за ударов по переправам через Оскол и просчетами руководства бригады. Кроме того, обратил внимание военблогер Кирилл Федоров, комбрига обвинили в лживых докладах и оставлении позиций без приказа.

Это не единичный случай с нехваткой продовольствия у бойцов ВСУ на передовой. Так, 19 марта из радиоперехвата стало известно, что солдаты противника теряют сознание прямо на позициях в Запорожской области. Украинский солдат связался по рации со своим командиром. Тот хотел уточнить информацию о передвижении российских бойцов. «Друг, мы уже от голода сознание теряем, мы уже ничего не слышим. Еще контузило нас, что в ушах гудит», — ответил ему солдат.

В ВСУ перестали отмечать погибших бойцов

Потери в рядах ВСУ с начала недели выросли, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Хочу отметить, что сейчас есть довольно-таки ощутимые потери украинских боевиков в Днепропетровской области. Там, где действует наша группировка "Центр"», — сказал Марочко. Он пояснил, что речь идет в первую очередь о населенных пунктах Покровское, Великомихайловка, Андреевка.

В свою очередь, освещающий действия группировки войск (ГВ) «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» обратил внимание, что в Сумской области во всех подразделениях ВСУ теперь нет пленных и погибших. Командиры подразделений лишь подписывают многочисленные справки с формулировкой «пропал без вести».

При этом стало известно, что сразу несколько рот 158-й Отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в лесах в районе Писаревки Сумской области. Вдовы украинских солдат узнали, что тела их мужей складируются в подконтрольном Киеву селе Мирополье.

Всего же, предположил ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов, потери ВСУ с начала спецоперации составили примерно два миллиона человек.