Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:17, 21 апреля 2026Россия

Раскрыты потери ВСУ с начала спецоперации

Алаудинов: Потери ВСУ за четыре года СВО приближаются к двум миллионам человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов прокомментировал потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

Алаудинов предположил, что потери ВСУ за четыре года СВО приближаются к двум миллионам человек.

«1,7 миллиона — это утечка, которая была несколько месяцев назад, после этого мы должны просто подумать, посчитать, какое количество еще дополнительно погибло. Это уже цифра, которую мы можем предположить, что приближается уже к двум миллионам, или уже за два миллиона», — сказал он.

Ранее в России рассказали о колоссальных потерях ВСУ под Харьковом. Это произошло при попытке украинских военных форсировать реку Волчью в районе села Бочково.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok