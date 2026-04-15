09:54, 15 апреля 2026

В России рассказали о колоссальных потерях ВСУ под Бочково Харьковской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери под селом Бочково Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Некрологи украинских солдат говорят о колоссальных потерях подразделений 159-й отдельной механизированной бригады, пытавшихся форсировать реку Волчью в районе села Бочково», — рассказал собеседник.

По словам источника агентства, ВСУ также пытаются остановить продвижение российских войск в районе села Волчанские Хутора, но также несут потери.

Ранее на полигоне штурмовых подразделений украинской армии в лесах Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев. Она была жестоко подавлена.

