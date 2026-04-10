На полигоне ВСУ произошла попытка вооруженного мятежа

07:09, 10 апреля 2026

Попытку вооруженного мятежа мобилизованных в ВСУ под Чугуевом жестоко подавили
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

На полигоне штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесных массивах Чугуевского района Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев, ее жестоко подавили. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Украинские националисты жестоко расправились с восставшими», — уточняется в публикации. По данным канала, тело одного из погибших «с многочисленными переломами» было возвращено родственникам.

При этом от генштаба ВСУ случившееся скрывается, пишет «Северный ветер».

Ранее украинский пленный рассказывал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать из учебного полигона в Днепропетровской области, угрожали расстрелом.

