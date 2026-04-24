Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:46, 24 апреля 2026

Генштаб ВСУ уволил командиров под Купянском после фото изможденных украинских солдат

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) уволил командиров 14-й отдельной механизированной бригады и 10-го армейского корпуса, воюющих под Купянском, после публикации фото изможденных украинских солдат. Соответствующий пост в Telegram опубликовала пресс-служба командования ВСУ.

«Командование 14-й бригады скрывало реальное положение дел, было потеряно определенное количество позиций и допущен ряд просчетов в обеспечении военнослужащих. Была выявлена проблема с поставкой продовольствия», — говорится в публикации.

Отмечается, что комиссия Сухопутных войск ВСУ проводит расследование ситуации.

Ранее украинские журналисты опубликовали фотографии изможденных солдат ВСУ, которые оказались вынуждены голодать из-за проблем с обеспечением. Минобороны Украины заявляло, что взяло ситуацию под контроль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok