Генштаб ВСУ уволил командиров под Купянском после фото изможденных украинских солдат

Командиров 14-й бригады ВСУ уволили после фото изможденных украинских солдат

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) уволил командиров 14-й отдельной механизированной бригады и 10-го армейского корпуса, воюющих под Купянском, после публикации фото изможденных украинских солдат. Соответствующий пост в Telegram опубликовала пресс-служба командования ВСУ.

«Командование 14-й бригады скрывало реальное положение дел, было потеряно определенное количество позиций и допущен ряд просчетов в обеспечении военнослужащих. Была выявлена проблема с поставкой продовольствия», — говорится в публикации.

Отмечается, что комиссия Сухопутных войск ВСУ проводит расследование ситуации.

Ранее украинские журналисты опубликовали фотографии изможденных солдат ВСУ, которые оказались вынуждены голодать из-за проблем с обеспечением. Минобороны Украины заявляло, что взяло ситуацию под контроль.