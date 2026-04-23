Минобороны Украины высказалось о голодающих на фронте бойцах ВСУ

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:23, 23 апреля 2026

Минобороны Украины взяло под контроль ситуацию с голодающими бойцами ВСУ
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Министерство обороны Украины заявило, что взяло под контроль ситуацию с голодающими бойцами 14-й бригады 2-го батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), фотографии которых недавно появились в сети. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Ребята находятся на позициях без еды и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы», — рассказал автор, выложивший в сеть фотографии истощенных украинских военнослужащих.

В украинском Минобороны заявили, что логистика до позиций этих бойцов нарушена, однако заверили, что командир бригады взял ситуацию на контроль и пытается решить вопросы с обеспечением военнослужащих и их заменой.

В оборонном ведомстве признали, что до таких ситуаций не должно доходить, но подчеркнули, что обстановка на разных направлениях фронта бывает довольно критической.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ часто употребляют психоактивные вещества, чтобы справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и тревожностью. Уточняется, что у многих солдат развилась наркотическая зависимость, однако ее масштабы «трудно оценить».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok