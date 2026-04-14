Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:51, 14 апреля 2026Бывший СССР

Стало известно об исчезновении нескольких рот ВСУ в Сумской области

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести в лесах в районе Писаревки Сумской области. Об этом ТАСС заявил источник в силовых структурах.

«Некрологи уничтоженных украинских националистов показали, что в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот 158-й ОМБр ВСУ», — заявил собеседник агентства.

Как сообщается, на этом фоне штурмовые и механизированные подразделения ВСУ, действующие к югу от Юнаковки, были усилены военнослужащими 38-й отдельной бригады морской пехоты.

Ранее 14-й армейский корпус ВСУ признал отступление в районе Миропольского Сумской области. Утверждается, что отступление было обусловлено превосходством Вооруженных сил (ВС) России в силах и средствах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь не обошлось без диверсантов». Появились новые подробности загадочного исчезновения лично награжденного Путиным Героя России

    Россиянам назвали способ сэкономить на поездках в Азию

    Раскрыта цель ударов по Одесской области

    В Крыму задержали следившего за Черноморским флотом агента СБУ

    Украинский военный готовил теракт против высокопоставленного силовика в Москве

    Китай выдвинул план по поддержанию мира на Ближнем Востоке

    Москалькова сообщила о сотнях остающихся пропавшими после вторжения ВСУ россиянах

    Российский криминальный авторитет выступил против администрации колонии

    Вэнс рассказал о страданиях американского народа

    В России нашли способ сделать косметику и одежду почти на треть дороже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok