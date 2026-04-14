ТАСС: Несколько рот 158-й ОМБр ВСУ пропали без вести в лесах Сумской области

Несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести в лесах в районе Писаревки Сумской области. Об этом ТАСС заявил источник в силовых структурах.

«Некрологи уничтоженных украинских националистов показали, что в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот 158-й ОМБр ВСУ», — заявил собеседник агентства.

Как сообщается, на этом фоне штурмовые и механизированные подразделения ВСУ, действующие к югу от Юнаковки, были усилены военнослужащими 38-й отдельной бригады морской пехоты.

Ранее 14-й армейский корпус ВСУ признал отступление в районе Миропольского Сумской области. Утверждается, что отступление было обусловлено превосходством Вооруженных сил (ВС) России в силах и средствах.