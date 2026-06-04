ПМЭФ-2026. День второй

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16:22, 4 июня 2026МирЭксклюзив

Американцев уличили в незнании важной вещи об Украине

Американский юрист Маркс: Американцы не знают об уровне коррупции на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Большинство американцев не имеют представления об уровне коррупции на Украине. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» основатель и управляющий директор юридической фирмы Marks&Sokolov, бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс.

«Я знаю не понаслышке о коррупции на Украине и о том, как обращаются с оппонентами президента [Украины Владимира] Зеленского. Большинство американцев этого не знают», — подчеркнул американский адвокат.

19 мая США начали расследование по меньшей мере 56 случаев мошенничества и коррупции, связанных с помощью Украине. Отмечается, что американские власти провели совместную с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) работу. В ходе совместных действий они задержали скрывающегося в США украинского коррупционера, имя которого не раскрывается.

Также газета The New York Times (NYT) сообщила, что на Зеленского оказывают давление из-за расследования НАБУ в отношении бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

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