03:59, 25 апреля 2026

Guardian: На Украине произошел скандал из-за фото истощенных военных ВСУ
Марина Совина (ночной редактор)

Фотография истощенных украинских военнослужащих вызвала скандал на Украине. Об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что снимок опубликовала жена одного из солдат в соцсетях. Запечатленные на нем бойцы выглядели бледными, истощенными, с выступающими ребрами и тонкими руками, пишет издание.

По словам женщины, их оставили без еды на семнадцать дней, заставляли пить дождевую воду и топить снег для выживания, а также не выходили с ними на связь. После того, как фотография военных распространилась в соцсетях, генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил об увольнении командиров 14-й бригады и 10-го корпуса.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты в Запорожской области теряют сознание от голода прямо на позициях.

