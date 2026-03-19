Солдаты ВСУ теряют сознание от голода на позициях в Запорожской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области испытывают проблемы с поставками провизии. От голода они теряют сознания прямо на позициях, следует из радиоперехвата. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский солдат связался по рации со своим командиром. Тот хотел уточнить информацию о передвижении российских бойцов. «Друг, мы уже от голода сознание теряем, мы уже ничего не слышим. Еще контузило нас, что в ушах гудит», — ответил ему солдат.

Затем командир спросил, когда его подчиненные последний раз получали провизию.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинский президент Владимир Зеленский начал осознавать критичность положения ВСУ.