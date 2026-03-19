04:27, 19 марта 2026

Политолог заявил о критичности положения ВСУ

Меркурис: Зеленский осознает критичность положения ВСУ из-за дефицита оружия
Марина Совина

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский начал осознавать критичность положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за дефицита западного вооружения перед угрозой нового наступления России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Зеленский знает, что способность украинских войск противостоять российским ракетным и беспилотным ударам снижается.

«Сейчас также наблюдается нехватка ракет класса воздух-воздух, что значительно затрудняет борьбу с российскими беспилотниками. И, конечно же, любые иллюзии о том, что удастся задушить Россию экономически, рассеиваются», — указал он.

По мнению аналитика, США годами будут восполнить израсходованное ими в борьбе против Ирана оружие. Меркурис добавил, что Украине в этом случае ничего не останется.

Ранее Зеленский назвал очень тяжелой ситуацию на фронте.

