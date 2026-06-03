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20:14, 3 июня 2026Путешествия

73-летний турист не выжил после купания на пляже в Европе

Bild: 73-летний турист не дождался скорой помощи на пляже Майорки и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: neme_jimenez / Shutterstock / Fotodom

73-летний турист не выжил после купания на пляже в Европе — мужчина не дождался приезда скорой помощи. Об этом сообщило издание Bild.

Трагедия случилась в бухте Кала-де-сес-Льесес на Майорке. Несколько путешественников заметили, что гражданин Германии тонет, и вытащили его на берег. Отдыхающие обратились в службу экстренной помощи, однако спасатели находились примерно в километре от места происшествия.

Когда бригада прибыла по вызову, мужчина уже не дышал. Медики около часа пытались реанимировать иностранца, но безуспешно.

Ранее 82-летняя туристка отправилась в Грецию и не выжила после купания в море. Трагедия произошла в бухте Каминаки на скалистом пляже греческого острова Корфу.

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