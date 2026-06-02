82-летняя туристка отправилась в Грецию и не выжила после купания в море

The Sun: 82-летняя туристка не выжила после купания на пляже греческого острова Корфу

Пожилая туристка отправилась на отдых в Грецию и не выжила после купания в Ионическои море. Об этом стало известно газете The Sun.

Трагедия произошла в бухте Каминаки на скалистом пляже греческого острова Корфу. 82-летнюю гражданку Великобритании вытащили бездыханной из воды очевидцы, они также вызвали бригаду скорой помощи.

Сотрудники экстренных служб госпитализировали путешественницу, однако в больнице врачи констатировали ее смерть. Администрация муниципалитета расследует обстоятельства происшествия.

