22:18, 17 марта 2026

Зеленский сделал мрачное заявление о положении ВСУ на фронте

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал очень тяжелой ситуацию на фронте. Каждый день приносит Украине трудности, отметил он в интервью Jerusalem Post.

«Очень тяжелая ситуация, и, конечно, мы каждый день сталкиваемся с трудностями», — подчеркнул он в ответ на просьбу журналиста описать положение на поле боя.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил о плачевном положении Вооруженных со Украины в зоне спецоперации. По его словам, положение ВСУ еще более ухудшается за счет продолжающихся атак российских сил на военную инфраструктуру Украины. До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил о необходимости уступок со стороны Украины.

Также Зеленский ранее приехал на купянское направление, на котором складывается очень тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины. Он выразил уверенность, что сила украинской дипломатии зависит от силы ВСУ на поле боя.

