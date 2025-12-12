Зеленский приехал на одно из самых тяжелых для ВСУ направлений

Зеленский приехал на купянское направление

Украинский лидер Владимир Зеленский приехал на купянское направление, на котором складывается очень тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского президента.

«Сегодня купянское направление, наши солдаты здесь добиваются результатов для Украины», — говорится в публикации.

Зеленский также выразил уверенность, что сила украинской дипломатии зависит от силы ВСУ на поле боя.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ попытались деблокировать Купянск. Отмечалось, что в районе города идут встречные бои. В частности, ожесточенное сопротивление разворачивается в районе Купянска-Узлового.