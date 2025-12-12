Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:52, 12 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский приехал на одно из самых тяжелых для ВСУ направлений

Зеленский приехал на купянское направление
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский приехал на купянское направление, на котором складывается очень тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского президента.

«Сегодня купянское направление, наши солдаты здесь добиваются результатов для Украины», — говорится в публикации.

Зеленский также выразил уверенность, что сила украинской дипломатии зависит от силы ВСУ на поле боя.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ попытались деблокировать Купянск. Отмечалось, что в районе города идут встречные бои. В частности, ожесточенное сопротивление разворачивается в районе Купянска-Узлового.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал на одно из самых тяжелых для ВСУ направлений

    Раскрыт способ заработать из ничего

    ВСУ отправили в бой под Харьков 300 бразильцев

    Российский город целиком остался без отопления

    Ермака и Джонсона обвинили в ограблении ООН на 50 миллионов долларов

    Кейт Миддлтон признали самой модной знаменитостью 2025 года

    Депутат пригрозил массовыми пробками из-за отдельных полос для самокатов

    Охранник аэропорта на машине выехал на рулевую дорожку к самолетам и попал в больницу

    Оценено влияние «схемы Долиной» на рынок жилья

    Россияне назвали похищение и избиение людей битой лечением от наркотиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok