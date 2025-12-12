Стало известно о попытках ВСУ деблокировать Купянск

ВСУ попытались деблокировать Купянск в Харьковской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались деблокировать Купянск в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Новые атаки в районе Купянска отражены», — рассказал собеседник канала.

Как сообщил источник, в районе города идут встречные бои. В частности, ожесточенное сопротивление разворачивается в районе Купянска-Узлового.

Ранее солдаты 1-го механизированного батальона 116-й бригады ВСУ, брошенные под Купянск, угрожали расправой командиру. До этого они жаловались на проблемы с поставкой еды и медикаментов.