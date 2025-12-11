Реклама

06:41, 11 декабря 2025

Брошенные под Купянск бойцы ВСУ пригрозили командиру расправой

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Солдаты 1-го механизированного батальона 116-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенные под Купянск в Харьковской области для информационных диверсий, угрожали расправой командиру. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие радиоперехваты.

«Сколько вы еще нас тут будете держать? Еды уже все, нету, раненых целая куча лежит, перевязывать нечем... Где посылка? (...) Что мне твое "подержись"? Вы там за кого нас держите? (...) Вернемся, разберемся с вами», — приводит агентство отрывок радиоперехвата.

Как уточняет ТАСС, речь идет об обеспечении украинских военных едой и медикаментами под Купянском, куда их забросили для различных диверсий, в том числе информационных.

Ранее стало известно, что по данным радиоперехватов командование ВСУ отдало приказ расстрелять отступающих из Купянска. Позднее в российских силовых структурах рассказали, что запись содержит переговоры командира одного из подразделений 15-й бригады Нацгвардии Украины.

