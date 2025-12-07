ВСУ открыли огонь по отступающим из Купянска

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдало приказ расстрелять отступающих из Купянска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным радиоперехватов, которые находятся в распоряжении агентства, командование ВСУ отдало боевикам Нацгвардии Украины приказ открыть огонь по отступающим из Купянска Харьковской области.

Позднее в российских силовых структурах рассказали, что запись содержит переговоры командира из подразделений 15-й бригады Нацгвардии Украины.

В ночь на 1 декабря Вооруженные силы России заняли Купянск и 86 других населенных пунктов. Позднее Путину доложили, что российские войска взяли под контроль Красноармейск (украинское название — Покровск) и Волчанск.