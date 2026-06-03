«Золотой полковник» Захарченко испытал полярный стресс

RT: Экс-полковник МВД Захарченко столкнулся с полярным стрессом в колонии Коми

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, известный как «золотой полковник», сильно похудел и стал испытывать полярный стресс после перевода в колонию №49 в печорском Миша-Яге (Коми). Об этом сообщает RT со ссылкой на его адвоката Олега Середу.

По словам юриста, после перевода у Захарченко обострились хронические заболевания и начались проблемы с пальцами. В ближайшее время ему может потребоваться операция. «Он родился в средних широтах, а сейчас находится в условиях севера, то есть испытывает так называемый полярный стресс (комплекс реакций организма, возникающий при пребывании человека в полярных регионах — прим. «Ленты.ру»)», — добавил Середа.

Адвокат заявил, что за последние полгода его подзащитный похудел на десять килограммов на фоне уменьшения объема питания из-за ужесточения условий пребывания. Только в начале года он находился в ШИЗО 15-20 суток.

Дмитрий Захарченко отбывает 16-летний срок за получение взятки, злоупотребление служебными полномочиями и воспрепятствование следствию. Ранее стало известно, что он добивается отправки в зону проведения специальной военной операции.

