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20:13, 3 июня 2026Силовые структуры

«Золотой полковник» Захарченко испытал полярный стресс

RT: Экс-полковник МВД Захарченко столкнулся с полярным стрессом в колонии Коми
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, известный как «золотой полковник», сильно похудел и стал испытывать полярный стресс после перевода в колонию №49 в печорском Миша-Яге (Коми). Об этом сообщает RT со ссылкой на его адвоката Олега Середу.

По словам юриста, после перевода у Захарченко обострились хронические заболевания и начались проблемы с пальцами. В ближайшее время ему может потребоваться операция. «Он родился в средних широтах, а сейчас находится в условиях севера, то есть испытывает так называемый полярный стресс (комплекс реакций организма, возникающий при пребывании человека в полярных регионах — прим. «Ленты.ру»)», — добавил Середа.

Адвокат заявил, что за последние полгода его подзащитный похудел на десять килограммов на фоне уменьшения объема питания из-за ужесточения условий пребывания. Только в начале года он находился в ШИЗО 15-20 суток.

Дмитрий Захарченко отбывает 16-летний срок за получение взятки, злоупотребление служебными полномочиями и воспрепятствование следствию. Ранее стало известно, что он добивается отправки в зону проведения специальной военной операции.

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