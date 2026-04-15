«Золотой полковник» Захарченко обратился в суд

Экс-полковник МВД Захарченко через суд добивается отправки на СВО

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, известный как «золотой полковник», отбывающий наказание по статье о коррупции, через суд добивается отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал его адвокат Олег Середа, передает РИА Новости.

По его словам, личное дело Захарченко никак не могут направить в военный комиссариат по месту отбывания наказания. Середа сказал, что его доверитель состоит в списках желающих на заключение контракта и добивается отправки на СВО. «Мы подали множество жалоб, их количество приближается к сотне, подали иск, в котором оспариваем бездействие», — заявил адвокат. Он отметил, что бывший полковник готов быть даже рядовым.

В конце 2025 года стало известно, что «золотой полковник» МВД Дмитрий Захарченко станет оператором сушильной установки в колонии ИК-49 в Коми, где в данный момент отбывает наказание.

