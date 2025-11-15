Силовые структуры
18:21, 15 ноября 2025Силовые структуры

«Золотой полковник» Захарченко станет сушильщиком в колонии

«112»: Экс-полковник МВД Захарченко станет сушильщиком в колонии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: City News Moskva / Globallookpress.com

«Золотой полковник» МВД Дмитрий Захарченко, который, по некоторым данным, мог быть причастен к отмыванию денег, станет оператором сушильной установки в колонии ИК-49 в Коми, где в данный момент отбывает наказание. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По информации источника, после перевода в новое исправительное учреждение экс-полковник активно участвует в жизни ИК-49: занимается спортом и ходит на различные мероприятия. За достижения он получил несколько грамот. По словам Захарченко, отношения с сокамерниками складываются нормально, а все прежние сложности возникали исключительно из-за позиции сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

Захарченко прозвали в прессе «золотым полковником» за изъятые у него миллиарды рублей. Летом нынешнего года появилась информация о том, что его жизни может угрожать опасность. Причиной этому якобы стало то, что в колонии, где отбывает наказание Захарченко, содержится десяток заключенных, которые готовы применить насилие в отношении экс-полковника из-за дружбы с пострадавшими от его действий. В управлении ФСИН Мордовии эти данные опровергли.

