Во ФСИН прокомментировали информацию об угрозах для жизни «золотого полковника» Захарченко

УФСИН по Мордовии опровергло данные об угрозе жизни экс-полковника Захарченко

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Мордовии опровергло информацию о том, что бывшему полковнику МВД России Дмитрию Захарченко, которого пресса окрестила «золотым полковником» за изъятые у него миллиарды рублей, грозит опасность в одной из колоний. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.