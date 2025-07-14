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11:04, 14 июля 2025Силовые структуры

Во ФСИН прокомментировали информацию об угрозах для жизни «золотого полковника» Захарченко

УФСИН по Мордовии опровергло данные об угрозе жизни экс-полковника Захарченко
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Мордовии опровергло информацию о том, что бывшему полковнику МВД России Дмитрию Захарченко, которого пресса окрестила «золотым полковником» за изъятые у него миллиарды рублей, грозит опасность в одной из колоний. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

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