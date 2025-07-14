Жизни «золотого полковника» Захарченко стала грозить опасность в колонии

ФСИН сообщила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко со стороны заключенных

Жизни бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко, которого пресса окрестила «золотым полковником» за изъятые у него миллиарды рублей, грозит опасность в одной из российских колоний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСИН.

В эту колонию мужчину предлагали перевести родственники, потому что она находится ближе к месту жительства дочери осужденного. Суд отказал им в этой просьбе. В ведомстве отметили, что в данной колонии содержится десяток заключенных, которые готовы применить насилие в отношении экс-полковника из-за дружбы с пострадавшими от действий Захарченко.

В мае 2023 года «золотой полковник» был приговорен к 16 годам заключения за получение взяток в размере 1,4 миллиарда рублей. Он отбывает наказание в мордовской исправительной колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров.

13 июля сообщалось, что Захарченко признали в колонии нарушителем порядка. Ранее его помещали в штрафной изолятор (ШИЗО) за нарушение правил.