Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:02, 9 февраля 2024Силовые структуры

«Золотой полковник» Захарченко попал в камеру ШИЗО с микроклиматом

УФСИН: экс-полковник МВД Захарченко попал в ШИЗО на 5 суток
Дмитрий Захарченко

Дмитрий Захарченко. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупцию, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) за нарушение правил в исправительной колонии ИК-5 в Мордовии. Об этом Ленте.ру сообщили в управлении ФСИН по республике.

Экс-полицейский привлечен к дисциплинарной ответственности, он пробудет в ШИЗО на пять суток по решению комиссии администрации спецучреждения. Захарченко содержится в двухместной камере, где условия соответствуют параметрам микроклимата и гигиеническим требованиям. Температура в помещении составляет плюс 20 градусов.

От Захарченко не поступало жалоб на условия содержания и претензий к администрации ИК-5.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева рассказала в своем Telegram-канале, что «золотого полковника», так его окрестила пресса за изъятые у него миллиарды рублей, наказали из-за конфликта, связанного с желанием отправиться на специальную военную операцию.

Захаренко несколько раз пытался записаться добровольцем, поскольку у него есть боевой опыт в Чечне, но получил отказ. Он с другими заключенными покинул территорию промзоны, чтобы встретиться с рекрутерами, но администрация сочла это нарушением. Экс-полковник говорит, что в камере ШИЗО у него тяжелые условия.

УФСИН заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Захарченко приговорен к 16 годам заключения за получение взяток в размере 1,4 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «В течение трех-пяти лет». В Дании предположили, когда может начаться война между НАТО и Россией

      На Украине пожаловались на рост числа аспирантов

      Израиль отверг требования ХАМАС по сделке с заложниками

      Европейский премьер-министр призвал допустить россиян до Олимпиады

      На Западе допустили крах ВСУ в 2024 году

      Звезда ТНТ рассказала о покупке туалетного аксессуара по совету из шоу Малышевой

      «Меня охватила паника». Россияне сравнили цены на яйца по всему миру и сильно удивились. Что они узнали?

      Известный американский экономист оценил интервью Путина Карлсону

      МИД РФ высказался об организации международного наблюдения в Донбассе на выборах

      «Золотой полковник» Захарченко попал в камеру ШИЗО с микроклиматом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше