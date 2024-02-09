«Золотой полковник» Захарченко попал в камеру ШИЗО с микроклиматом

УФСИН: экс-полковник МВД Захарченко попал в ШИЗО на 5 суток

Бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупцию, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) за нарушение правил в исправительной колонии ИК-5 в Мордовии. Об этом Ленте.ру сообщили в управлении ФСИН по республике.

Экс-полицейский привлечен к дисциплинарной ответственности, он пробудет в ШИЗО на пять суток по решению комиссии администрации спецучреждения. Захарченко содержится в двухместной камере, где условия соответствуют параметрам микроклимата и гигиеническим требованиям. Температура в помещении составляет плюс 20 градусов.

От Захарченко не поступало жалоб на условия содержания и претензий к администрации ИК-5.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева рассказала в своем Telegram-канале, что «золотого полковника», так его окрестила пресса за изъятые у него миллиарды рублей, наказали из-за конфликта, связанного с желанием отправиться на специальную военную операцию.

Захаренко несколько раз пытался записаться добровольцем, поскольку у него есть боевой опыт в Чечне, но получил отказ. Он с другими заключенными покинул территорию промзоны, чтобы встретиться с рекрутерами, но администрация сочла это нарушением. Экс-полковник говорит, что в камере ШИЗО у него тяжелые условия.

УФСИН заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Захарченко приговорен к 16 годам заключения за получение взяток в размере 1,4 миллиарда рублей.