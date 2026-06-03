Россиянам рассказали о перспективах наследования криптовалюты

Замглавы Минфина Чебесков: Власти урегулируют вопросы наследования криптовалюты

Правительство России урегулирует вопросы, связанные с механизмом наследования криптовалюты и ее раздела при разводе супругов. Об этом заявил заместитель главы Министерства финансов РФ Иван Чебесков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Его слова приводит Telegram-канал Baza.

Законопроект о регулировании криптовалют в России внесли на рассмотрение в Госдуму весной 2026 года. Согласно его основным положениям, граждане и компании смогут легально покупать и продавать криптовалюту. Совершать сделки можно будет через лицензированные площадки под надзором Центробанка (ЦБ).

Криптовалюта является одним из видов имущества, пояснил Чебесков. Власти урегулируют вопросы ее наследования и раздела при разводе, отметил замглавы ведомства. «Думаю, что эти вопросы будут урегулированы», — констатировал Чебесков.

Ранее сообщалось, что рынок криптовалют в России может стать легальным с 1 июля 2026 года. При этом в ЦБ неоднократно предупреждали желающих инвестировать в подобного рода активы о множестве рисков. Одной из главных угроз регулятор называл очень высокую волатильность криптовалют. На этом фоне эксперты призывали россиян осторожно подходить к такого рода вложениям.