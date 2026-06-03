ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:12, 3 июня 2026Экономика

Россиянам рассказали о перспективах наследования криптовалюты

Замглавы Минфина Чебесков: Власти урегулируют вопросы наследования криптовалюты
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетРынок криптовалют

Фото: Javas95 / Shutterstock / Fotodom  

Правительство России урегулирует вопросы, связанные с механизмом наследования криптовалюты и ее раздела при разводе супругов. Об этом заявил заместитель главы Министерства финансов РФ Иван Чебесков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Его слова приводит Telegram-канал Baza.

Законопроект о регулировании криптовалют в России внесли на рассмотрение в Госдуму весной 2026 года. Согласно его основным положениям, граждане и компании смогут легально покупать и продавать криптовалюту. Совершать сделки можно будет через лицензированные площадки под надзором Центробанка (ЦБ).

Криптовалюта является одним из видов имущества, пояснил Чебесков. Власти урегулируют вопросы ее наследования и раздела при разводе, отметил замглавы ведомства. «Думаю, что эти вопросы будут урегулированы», — констатировал Чебесков.

Ранее сообщалось, что рынок криптовалют в России может стать легальным с 1 июля 2026 года. При этом в ЦБ неоднократно предупреждали желающих инвестировать в подобного рода активы о множестве рисков. Одной из главных угроз регулятор называл очень высокую волатильность криптовалют. На этом фоне эксперты призывали россиян осторожно подходить к такого рода вложениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России выступил с заявлением после атаки ВСУ на Санкт-Петербург

    Зеленский увидел для России необходимость в пребывании Украины в НАТО

    Двое подростков спасли из пожара женщину с двумя маленькими детьми

    Тимати показал редкий спорткар за десятки миллионов рублей

    Названа скрытая опасность привычки поздно ложиться спать

    Рубио сделал мрачный прогноз о мире на Украине

    Настоятеля российского храма признали виновным в покушении на убийство

    Рубио оценил влияние войны с Ираном на поставки оружия Украине

    В России ответили на слова Мадьяра о заинтересованности Москвы в начале холодной войны

    АвтоВАЗ включит в подписку еще одну модель Lada

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok