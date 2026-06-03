Глава граничащей со странами НАТО Мурманской области Чибис призвал членов альянса бояться

Глава граничащей с Норвегией и Финляндией Мурманской области Андрей Чибис призвал страны НАТО бояться. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» с полей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 3 июня.

Он призвал переживать тех соседей, которые строят планы по милитаризации.

«Мы, естественно, внимательно за этим смотрим, все необходимые дополнительные меры принимаются, в том числе нашими вооруженными силами. Но напрягаться должны те, кто вступил в НАТО», — сказал чиновник.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев прокомментировал информацию о том, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания готовятся к возможной войне с Россией. По его словам, европейские страны хотят, чтобы Вооруженные силы России были связаны в зоне проведения специальной военной операции.