ПМЭФ-2026. День первый

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17:14, 3 июня 2026РоссияЭксклюзив

Глава граничащего с Норвегией и Финляндией региона России призвал страны НАТО бояться

Глава граничащей со странами НАТО Мурманской области Чибис призвал членов альянса бояться
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Глава граничащей с Норвегией и Финляндией Мурманской области Андрей Чибис призвал страны НАТО бояться. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» с полей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 3 июня.

Он призвал переживать тех соседей, которые строят планы по милитаризации.

«Мы, естественно, внимательно за этим смотрим, все необходимые дополнительные меры принимаются, в том числе нашими вооруженными силами. Но напрягаться должны те, кто вступил в НАТО», — сказал чиновник.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев прокомментировал информацию о том, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания готовятся к возможной войне с Россией. По его словам, европейские страны хотят, чтобы Вооруженные силы России были связаны в зоне проведения специальной военной операции.

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