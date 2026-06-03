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17:08, 3 июня 2026РоссияЭксклюзив

Губернатор Костюк раскрыла разницу между мужчиной и женщиной в политике

Губернатор Мария Костюк: Мужчинам в политике приходится тяжелее, чем женщинам
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПМЭФ-2026

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Мужчинам в политике приходится тяжелее, чем женщинам, из-за необходимости держать лицо. С такой оценкой выступила губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк в комментарии «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Не знаю, мужчинам тяжелее. Они должны держать лицо, а я могу попросить», — ответила она на вопрос о возможных трудностях в работе на своем посту.

Костюк подчеркнула, что ее окружают опытные и готовые помочь в работе специалисты-мужчины, и поблагодарила их за поддержку. По словам губернатора, она может позвонить за советом «в любое время».

«У нас мужчины вообще потрясающие. Я вообще рада, что вокруг много мужчин — и никто не может отказать», — резюмировала политик.

Мария Костюк возглавляет ЕАО с 23 сентября 2025 года, с ноября 2024 года по сентябрь 2025 года она также занимала должность временно исполняющего обязанности главы региона. Политик на данный момент является одной из двух женщин среди глав субъектов РФ наряду с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала «младшим братом» председателя Совета представителей регионов (верхней палаты парламента) Индонезии Султана Бактиара Наджамудина в ходе личной встречи в Москве. По мнению Наджамудина, такое обращение подчеркивает дальновидное видение будущего отношений Москвы и Джакарты.

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