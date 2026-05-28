«Младший брат» Матвиенко высказался о встрече с ней в Москве

Спикер Сената Индонезии Наджамудин: Матвиенко назвала меня «младшим братом»

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала «младшим братом» председателя Совета представителей регионов (верхней палаты парламента) республики Султана Бактиара Наджамудина в ходе личной встречи в Москве. Об этом индонезийский политик рассказал в интервью «Ленте.ру».

«Она назвала меня своим "младшим братом" после того, как я сказал, что являюсь самым молодым спикером в истории индонезийского парламента. Кто-то назвал бы это приятной случайностью, но я высоко ценю то дальновидное видение будущего наших отношений, которое она представила», — высказался спикер индонезийского Сената.

Наджамудин рассказал о недавнем подписании расширенного меморандума о взаимопонимании между Советом представителей регионов республики и Совфедом и выразил надежду на укрепление парламентских связей. Он также предположил укрепление связей Москвы и Джакарты в энергетике, торговле, культуре, образовании и политике.

«Наши отношения будут только улучшаться во многих секторах и в ближайшие годы выйдут на новый уровень», — резюмировал индонезийский политик.

Матвиенко родилась в 1949 году и возглавляет Совфед с 2011 года. В свою очередь, Наджамудин родился в 1979 году и возглавляет верхнюю палату индонезийского парламента с 2024 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о росте товарооборота РФ и Индонезии. Официальный представитель Кремля также отметил хорошие личные и деловые отношения с индонезийским коллегой Прабово Субианто.