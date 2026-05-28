Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:01, 28 мая 2026МирЭксклюзив

«Младший брат» Матвиенко высказался о встрече с ней в Москве

Спикер Сената Индонезии Наджамудин: Матвиенко назвала меня «младшим братом»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dewan Perwakilan Daerah Indonesia Republik Indonesia / Wikimedia

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала «младшим братом» председателя Совета представителей регионов (верхней палаты парламента) республики Султана Бактиара Наджамудина в ходе личной встречи в Москве. Об этом индонезийский политик рассказал в интервью «Ленте.ру».

«Она назвала меня своим "младшим братом" после того, как я сказал, что являюсь самым молодым спикером в истории индонезийского парламента. Кто-то назвал бы это приятной случайностью, но я высоко ценю то дальновидное видение будущего наших отношений, которое она представила», — высказался спикер индонезийского Сената.

Наджамудин рассказал о недавнем подписании расширенного меморандума о взаимопонимании между Советом представителей регионов республики и Совфедом и выразил надежду на укрепление парламентских связей. Он также предположил укрепление связей Москвы и Джакарты в энергетике, торговле, культуре, образовании и политике.

«Наши отношения будут только улучшаться во многих секторах и в ближайшие годы выйдут на новый уровень», — резюмировал индонезийский политик.

Матвиенко родилась в 1949 году и возглавляет Совфед с 2011 года. В свою очередь, Наджамудин родился в 1979 году и возглавляет верхнюю палату индонезийского парламента с 2024 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о росте товарооборота РФ и Индонезии. Официальный представитель Кремля также отметил хорошие личные и деловые отношения с индонезийским коллегой Прабово Субианто.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наше терпение трактуют как проявление слабости. Абсолютно зря». В России высказались о близости прямой конфронтации с Западом

    Ажиотажный спрос россиян на наличные доллары объяснили

    Российский боец обманул противника с помощью кирпича и вышел победителем из схватки

    США совершили «оборонительную» атаку на Иран

    Трамп поддержал Пашиняна

    Задержан топ-менеджер главного танкового завода России

    Иран нанес ответный удар по базе США

    Женщина пережила остановку сердца и поделилась загробными видениями

    «Младший брат» Матвиенко высказался о встрече с ней в Москве

    В США бурно отреагировали на удар возмездия по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok